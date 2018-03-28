Кети Топурия призналась, что трехлетняя дочь устраивает ей скандалы

Известная певица, солистка группы A'Studio Кети Топурия призналась, что маленькая дочь устраивает ей скандалы. Последний разразился, когда артистка не взяла двухлетнюю Оливию с собой на модный показ.

Кети отметила, что часто берет дочку с собой, однако пытается уделить внимание и ей, и другим людям, а это далеко не всегда получается, передает " СтарХит ".

Кроме того, маленькая Оливия Гейхман в своем возрасте уже сама определяет, во что будет одета. Она каждый раз подходит к гардеробу и заявляет, какой наряд выбрала на сегодняшний день. Топурия сообщила, что иногда даже советуется с девочкой по поводу обуви или аксессуаров.