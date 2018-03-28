Дмитрий Маликов создал новое произведение в память о жертвах пожара в Кемерово
28 марта 2018, 11:29 [ «Аргументы Недели» ]
Знаменитый российский композитор и певец Дмитрий Маликов воспринял новость о трагедии в Кемерово очень близко к сердцу. Музыкант посвятил погибшим при пожаре новое трогательное произведение.
Артист не смог найти достаточно слов, чтобы выразить глубочайшие соболезнования людям, потерявшим родных в результате случившегося. Именно поэтому он написал красивую музыку, в которую вложил все свои переживания, всю боль и безысходность от происшествия, передает сегодня портал teleprogramma.pro.
Черно-белый видеоролик, на котором Дмитрий Маликов лично играет мелодию на фортепиано, он подписал следующей фразой: "Невозможно пережить".
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