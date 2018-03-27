Ирина Салтыкова похвалилась взрослой дочкой
27 марта 2018, 21:13 [ «Аргументы Недели» ]
Певица Ирина Салтыкова похвалилась взрослой дочкой Алисой. Артистка выложила в Инстаграм фотографии и видеозаписи, как Алиса Салтыкова репетирует. Очевидно, девушка не менее талантлива, чем ее знаменитые родители. Отец Алисы - певец Виктор Салтыков.
Ирина не скрывает, что выучила дочь за границей. Девушка живет в Лондоне, а звездная мама ее навещает. Алиса сама сочиняет песни и сама их исполняет.
"Алиса умница!!! Голос красивый", "Девочка талантливая!!! Умница!", "Голосина Вау,Ирина!!!!!! Алиса обалденно поёт!!! Браво!!!", - пишут в комментариях к видеозаписи репетиции Алисы Салтыковой. "...жаль что не поёт на широкую", - сожалеют поклонники Ирины Салтыковой. Но, думаем, у ее дочери все впереди.
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