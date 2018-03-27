Поклонники озадачены уменьшением носа Евгения Плющенко

Яна Рудковская опубликовала в своем Instagram обложку журнала L'Officiel Russia. На ней звезда и ее муж Евгений Плющенко выглядят, мягко говоря, неестественно, отметили поклонники семьи. Евгений Плющенко зажигательно станцевал в плавках под хит Киркорова

Особенно негодуют они по поводу внешнего вида Евгения. По словам фанатов, изображение кумира на обложке журнала выглядит неестественно из-за максимально неграмотного фотошопа, который применил редактор снимка. Плющенко так уменьшили его знаменитый нос, что он стал неузнаваем.

Не понравилось многим пользователям и то, как в фоторедакторе поработали над внешностью Яны Рудковской, и некоторые считают, что в жизни пара выглядит намного лучше.