Поклонники озадачены уменьшением носа Евгения Плющенко
27 марта 2018, 19:23 [ «Аргументы Недели» ]
Яна Рудковская опубликовала в своем Instagram обложку журнала L'Officiel Russia. На ней звезда и ее муж Евгений Плющенко выглядят, мягко говоря, неестественно, отметили поклонники семьи.
Особенно негодуют они по поводу внешнего вида Евгения. По словам фанатов, изображение кумира на обложке журнала выглядит неестественно из-за максимально неграмотного фотошопа, который применил редактор снимка. Плющенко так уменьшили его знаменитый нос, что он стал неузнаваем.
Не понравилось многим пользователям и то, как в фоторедакторе поработали над внешностью Яны Рудковской, и некоторые считают, что в жизни пара выглядит намного лучше.
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