Бывший муж Ирины Пеговой тайно женился и ждет рождения ребёнка

Бывший муж и коллега актрисы театра и кино Ирины Пеговой Дмитрий Орлов женился и ждет пополнения в новой семье. СМИ пишут, что тайную свадьбу отгуляли еще несколько месяцев назад, в конце прошлого года. Орлов женился на косметологе Наталье Бражник.

Избранница актера носит под сердцем мальчика, ребенок должен появится на свет будущим летом, - сообщает EG.ru.

После развода с Ириной Пеговой о романах актера не было слышно. Похоже, и сейчас 46-летний Орлов, как и многие знаменитости, придерживается принципа "счастье любит тишину".

Публикация от Актёр Дмитрий Орлов (@dmitriyorlovofficial)5 Мар 2018 в 1:44 PST

У Ирины Пеговой и Дмитрия Орлова в браке родилась дочь Татьяна. Актеры прожили в браке восемь лет. Сообщения о разводе Пеговой и Орлова несколько лет назад шокировали не только их поклонников, но и близких друзей. Дмитрий всегда рассказывал, что любит свою жену и дочь Танюшу, является верным мужем. Что произошло между ними - загадка для их друзей и коллег.

Публикация от Ирина Пегова (@pegovairina)8 Мар 2018 в 2:53 PST

В последнее время Ирина Пегова сильно похудела. К счастью, ямочки на ее щеках остались.