Бывший муж Ирины Пеговой тайно женился и ждет рождения ребёнка
27 марта 2018, 15:18 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший муж и коллега актрисы театра и кино Ирины Пеговой Дмитрий Орлов женился и ждет пополнения в новой семье. СМИ пишут, что тайную свадьбу отгуляли еще несколько месяцев назад, в конце прошлого года. Орлов женился на косметологе Наталье Бражник.
Избранница актера носит под сердцем мальчика, ребенок должен появится на свет будущим летом, - сообщает EG.ru.
После развода с Ириной Пеговой о романах актера не было слышно. Похоже, и сейчас 46-летний Орлов, как и многие знаменитости, придерживается принципа "счастье любит тишину".
У Ирины Пеговой и Дмитрия Орлова в браке родилась дочь Татьяна. Актеры прожили в браке восемь лет. Сообщения о разводе Пеговой и Орлова несколько лет назад шокировали не только их поклонников, но и близких друзей. Дмитрий всегда рассказывал, что любит свою жену и дочь Танюшу, является верным мужем. Что произошло между ними - загадка для их друзей и коллег.
В последнее время Ирина Пегова сильно похудела. К счастью, ямочки на ее щеках остались.
Михаил Делягин: Сечин VS Медведев - кто преемник Путина?
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес