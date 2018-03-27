Витаса арестовали на семь суток

Певец Виталий Грачев, выступающий под творческим псевдонимом Витас, получил наказание в виде 7 суток административного ареста за то, что устроил стрельбу в поселке Барвиха. Певец Витас из-за стрельбы влип в очередной скандал

В ночь на 22 марта Виталий Грачев, находясь в нетрезвом состоянии в своем загородном доме поселка Барвиха, решил пострелять по воронам из стартового пистолета (стреляет холостыми патронами). Соседи не оценили и пожаловались на шум от выстрелов в полицию.

Прибывшие сотрудники полиции составили административный протокол за мелкое хулиганство и оштрафовали Витаса на 500 рублей. Однако прокуратура не согласилась со столь мягким наказанием. Она отменила решение полиции и добилась ужесточения наказания для хулигана. Сегодня пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова сообщила, что суд назначил Виталию Грачеву наказание в виде административного ареста на 7 суток, передает RT.