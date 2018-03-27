Светская львица Виктория Боня подверглась жесткой критике из-за своей реакции на трагедию в кемеровском ТЦ. Накануне знаменитость опубликовала в социальной сети фотографию с шикарным букетом роз.

Подписчики красотки сочли, что поступок Виктории является неправильным, поскольку в России случилось страшное происшествие. Некоторые отметили, что Боня проявляет черствость и отказывается скорбеть вместе со своими земляками. Ряд пользователей призвал женщину подумать, как бы она себя вела, если бы в кинотеатре в момент пожара находилась ее дочь.

Как сообщает портал teleprogramma.pro, Виктория заявила, что людям, которые "скорбят" таким образом и упрекают людей за то, что их дети не погибли в пламени, должно быть стыдно. Она подчеркнула, что ее дочь, к счастью, не будет расти в таком обществе, где ненависть берет верх над всем. Боня также язвительно "извинилась" за то, что ее дочь спит в кровати, а не "горит заживо". После этого многие поклонники заявили, что у женщины просто "нет сердца".