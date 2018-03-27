//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Шоу-бизнес 13+

Поклонники "напали" на Викторию Боню из-за ее реакции на трагедию в Кемерово

27 марта 2018, 11:16 [ «Аргументы Недели» ]

Поклонники "напали" на Викторию Боню из-за ее реакции на трагедию в Кемерово
фото: globallookpress.com

Светская львица Виктория Боня подверглась жесткой критике из-за своей реакции на трагедию в кемеровском ТЦ. Накануне знаменитость опубликовала в социальной сети фотографию с шикарным букетом роз.

Викторию Боню раскритиковали за видео, на котором видны ее лишние килограммы

Викторию Боню раскритиковали за видео, на котором видны ее лишние килограммы

Подписчики красотки сочли, что поступок Виктории является неправильным, поскольку в России случилось страшное происшествие. Некоторые отметили, что Боня проявляет черствость и отказывается скорбеть вместе со своими земляками. Ряд пользователей призвал женщину подумать, как бы она себя вела, если бы в кинотеатре в момент пожара находилась ее дочь.

Как сообщает портал teleprogramma.pro, Виктория заявила, что людям, которые "скорбят" таким образом и упрекают людей за то, что их дети не погибли в пламени, должно быть стыдно. Она подчеркнула, что ее дочь, к счастью, не будет расти в таком обществе, где ненависть берет верх над всем. Боня также язвительно "извинилась" за то, что ее дочь спит в кровати, а не "горит заживо". После этого многие поклонники заявили, что у женщины просто "нет сердца".

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Виктория Боня высказалась о вероятной измене футболиста Тарасова молодой жене

ЕТ

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

Сильная Россия не нравится США и Британии, считает Анатолий Антонов

Сильная Россия не нравится США и Британии, считает Анатолий Антонов

Посол РФ в США Анатолий Антонов считает, что так называемое «дело Скрипаля» явилось лишь удобным предлогом для высылки российских дипломатов из этой страны. США объявили об этом 26 марта.

//В мире

Пентагон оскорбили заявления российских военных о разработке вещества "Новичок"

Пентагон оскорбили заявления российских военных о разработке вещества "Новичок"

Пентагон счел абсурдными и оскорбительными заявления российских военных о разработке нервно-паралитического вещества "Новичок" в США. Предполагается, что им отравили экс-полковника ГРУ Скрипаля.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости RedTram

//В мире

США решили перевести энергетику Украины на навоз и дрова

США решили перевести энергетику Украины на навоз и дрова

Агентство США по международному развитию объявило тендер на обеспечение энергетической безопасности Украины и ее защиту от «российской агрессии». Сумма контракта – 19 млн долларов.

//В мире

Премьер Словакии объяснил, почему не выслал российских дипломатов

Премьер Словакии объяснил, почему не выслал российских дипломатов

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини объяснил, почему Словакия не выслала российских дипломатов вопреки общей линии ЕС. 26 марта 16 стран ЕС объявили о высылке дипломатических миссий РФ.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//Расследования

Тулеев заявил, что организаторы митинга в Кемерово являются "бузотерами"

Тулеев заявил, что организаторы митинга в Кемерово являются "бузотерами"

Во вторник губернатор Кемеровской области Аман Тулеев высказался в адрес митингующих в городе активистов. Политик обвинил оппозиционных деятелей в организации стихийной акции в столице региона.

//Общество

Россияне оценили вероятность отставки Медведева и назвали его возможных сменщиц

Россияне оценили вероятность отставки Медведева и назвали его возможных сменщиц

Жители России оценили вероятность отставки главы правительства Дмитрия Медведева и назвали его возможных преемников на этом посту. Соответствующий онлайн-опрос прошел на сайте «Аргументы недели».

//Общество

Из-за снегопада Москва стоит в семибалльных пробках

Из-за снегопада Москва стоит в семибалльных пробках

Когда уже не ждали, на Москву обрушился снегопад. Сегодня с самого утра город встал в семибалльных пробках из-за ухудшения погодных условий, снижения видимости и множества аварий на дорогах.

//Общество

Акция памяти прошла в Симферополе по погибшим в Кемерово

Акция памяти прошла в Симферополе по погибшим в Кемерово

Симферопольцы почтили память погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово. Акция была организована на площади Ленина. Почтить память пришло около 40 человек

//В мире

МИД: ни одно государство не предоставило доказательств вины РФ в "деле Скрипаля"

МИД: ни одно государство не предоставило доказательств вины РФ в "деле Скрипаля"

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова сделала важное заявление. По ее словам, ни одна страна не предоставила доказательств вины России по делу об отравлении Скрипаля.

//Общество

Кемеровский вице-губернатор на коленях попросил прощения у людей

Кемеровский вице-губернатор на коленях попросил прощения у людей

Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на коленях попросил прощения у участников митинга на центральной площади Кемерово за трагедию, случившуюся в воскресенье в "Зимней вишне".

//Новости партнеров

//Общество

Гражданами России официально стали еще 63 человека

Гражданами России официально стали еще 63 человека

Российский лидер Владимир Путин подписал указ, согласно которому 63 человека получили гражданство РФ. Документ утром во вторник, 27 марта, появился на официальном портале правовой информации.

//Расследования

Стало известно, когда будет завершена ДНК-экспертиза погибших в Кемерово

Стало известно, когда будет завершена ДНК-экспертиза погибших в Кемерово

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сегодня сообщил, когда будет завершена ДНК-экспертиза погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Данное заявление он сделал в ходе беседы с кемеровчанами.

//Общество

Сегодняшний снегопад станет последним в сезоне, обещают синоптики

Сегодняшний снегопад станет последним в сезоне, обещают синоптики

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что начавшийся сегодня ночью в Москве снегопад будет последним значительным снегопадом в этом сезоне перед потеплением.

//Общество

Московский метрополитен переходит сегодня на усиленный режим работы

Московский метрополитен переходит сегодня на усиленный режим работы

Во вторник, 27 марта, Московский метрополитен переходит на усиленный режим работы. Согласно последней информации, данная мера была принята в связи со снегопадом, который обрушился на столицу.

//Происшествия

Названо количество детей, погибших при пожаре в Кемерово

Названо количество детей, погибших при пожаре в Кемерово

Группа кемеровских активистов из числа участников митинга, проходящего сейчас в городе, проверила городские морги и сообщила, сколько там находится тел погибших при пожаре, в том числе детей.

//Расследования

Кемеровский Центр крови: очередь доноров расписана на три недели вперед

Кемеровский Центр крови: очередь доноров расписана на три недели вперед

Количество граждан, желающих сдать кровь, чтобы помочь пострадавшим в ходе пожара торговом центре "Зимняя вишня", бьет все рекорды. Об этом сообщили во вторник в Кемеровском областном Центре крови.

//Шоу-бизнес

Поклонники "напали" на Викторию Боню из-за ее реакции на трагедию в Кемерово

Поклонники "напали" на Викторию Боню из-за ее реакции на трагедию в Кемерово

Светская львица Виктория Боня подверглась жесткой критике из-за своей реакции на трагедию в кемеровском ТЦ. Накануне знаменитость опубликовала в социальной сети фотографию с шикарным букетом роз.

//Общество

Полиция отобрала у юной петербурженки годовалого ребенка

Полиция отобрала у юной петербурженки годовалого ребенка

В Санкт-Петербурге 19-летняя жительница Калининского района оставляла годовалого сына без еды одного в квартире, не следила за здоровьем малыша. Отобрать внука у своей дочери потребовала разгневанная бабушка.

//Новости СМИ2

//Расследования

Путин: все виновные в кемеровской трагедии будут наказаны

Путин: все виновные в кемеровской трагедии будут наказаны

Российский лидер Владимир Путин во вторник, 27 марта, сделал важное заявление насчет пожара в кемеровском торговом центре. Сегодня утром глава государства прибыл в город, где произошла трагедия.

//В мире

Эрдоган: Турция все еще хочет вступить в Евросоюз

Эрдоган: Турция все еще хочет вступить в Евросоюз

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сделал важное заявление. По словам политика, которые он произнес в рамках саммита Турция – ЕС в Варне, его страна все еще хочет стать членом Европейского Союза.

//Политика

Австралия решила выслать двух российских дипломатов из-за "дела Скрипаля"

Австралия решила выслать двух российских дипломатов из-за "дела Скрипаля"

Власти Австралии заявили сегодня о решении выслать двух российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери, где был отравлен бывший британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

//Мнение

Британия: лев превращается в декоративную собачку

Британия: лев превращается в декоративную собачку

Нас пугают – а нам не страшно. Ну что такое высылка дипломатов из нескольких стран? Пусть они и дальше изолируются от православной цивилизации – как раньше начали изолироваться от индийского, китайского, исламского мира

//Общество

В Щербинке из горящего здания спасли пять человек

В Щербинке из горящего здания спасли пять человек

Во вторник, 27 марта, в городе Щербинка, расположенном в Новомосковском административном округе, вспыхнул пожар. На место незамедлительно прибыли специалисты, которые оперативно потушили пламя.

//Шоу-бизнес

Поклонники убеждены, что заметили округлившийся живот Сати Казановой

Поклонники убеждены, что заметили округлившийся живот Сати Казановой

Поклонники известной российской певицы Сати Казановой убеждены, что молодая женщина находится в "положении". На такие мысли фанатов навел снимок, на котором якобы заметен округлившийся живот звезды.

//Новости Redtram

//В мире

Российские военные спутники пришли в движение

Российские военные спутники пришли в движение

Засекреченный военный спутник «Космос-2521» начал медленное маневрирование относительно космического аппарата «Космос-2519», который практически не перемещался последние три месяца.

//Общество

Майкл Эмерсон: у Украины нет шансов вернуть Крым

Майкл Эмерсон: у Украины нет шансов вернуть Крым

Британский эксперт и бывший посол ЕС в России Майкл ЭМЕРСОН рассказал, почему у Украины нет шансов вернуть Крым.

//Спорт

Фестиваль самбо в юбилейный год

Фестиваль самбо в юбилейный год

23- 24 марта в Центре спорта и образования «Самбо – 70», Департамента спорта и туризма города Москвы состоялся Мемориал Анатолия Харлампиева. Этот международный турнир имеет статус Кубка мира по самбо и в борцовской среде считается, пожалуй, самым престижным.

//Расследования

Мэр Кемерово отправил пятерых активистов в морг для проведения "инспекции"

Мэр Кемерово отправил пятерых активистов в морг для проведения "инспекции"

Во вторник стало известно, что мэр Кемерово Илья Сердюк решил отправить инициативных граждан в морг для "проверки". Многие не верят в официальные данные о погибших в ходе пожара в ТЦ "Зимняя вишня".

//Общество

Над Ирландией повеяло азотом. «Тольяттиазотом»

Над Ирландией повеяло азотом. «Тольяттиазотом»

Судья Высокого суда Ирландии Роберт Хаутон (Robert Haughhton) отклонил ходатайство генерального директора компании «Eurotoaz Limited» Андрея Бабичева, и установил, что дело ПАО «ТОАЗ» должно быть рассмотрено в рамках полного судебного заседания, с изучением всех доказательств и позиций сторон.

//Общество

Что творится в МЧС: когда нам ждать очередную трагедию

Что творится в МЧС: когда нам ждать очередную трагедию

После гибели 64 человек при пожаре в Кемерово, МЧС может стать ещё одной силовой структурой, которой коснётся коренная реорганизация. Одни уверяют, что дело ограничиться обновлением руководства, с неэффективностью которого связывают частые коррупционные скандалы

//Расследования

Бастрыкин: сигнализация в кемеровском ТЦ сломалась за несколько дней до пожара

Бастрыкин: сигнализация в кемеровском ТЦ сломалась за несколько дней до пожара

Во вторник глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сделал важное заявление. Оказалось, что за несколько дней до пожара в кемеровском торговом центре сломалась пожарная сигнализация.

//Общество

Путин посетил в больнице пострадавших при пожаре в Кемерово

Путин посетил в больнице пострадавших при пожаре в Кемерово

Президент России Владимир Путин сегодня находится в Кемерово со срочным визитом. Он навестил в кемеровской областной больнице скорой помощи пострадавших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».

//В мире

Аваков озвучил новый украинский план по захвату Донбасса

Аваков озвучил новый украинский план по захвату Донбасса

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков озвучил новый план по возвращению Донбасса под контроль Киева. С соответствующим заявлением чиновник выступил в Международном центре подготовки Национальной гвардии.

//Общество

На Варшавском шоссе произошло ДТП с участием трех машин, пострадал человек

На Варшавском шоссе произошло ДТП с участием трех машин, пострадал человек

Крупное дорожно-транспортное происшествие случилось утром во вторник, 27 марта, на Варшавском шоссе в Москве. Информацию об аварии ранее предоставили осведомленные источники в экстренных службах.

//В мире

Посол США в России рассказал, почему не отложили высылку российских дипломатов

Посол США в России рассказал, почему не отложили высылку российских дипломатов

Посол США в России Джон Хантсман прокомментировал, почему объявление ряда стран о высылке российских дипломатов не могло быть перенесено на другой день в связи с трагедией в Кемерово.

//Общество

Жительнице ХМАО приснился сон о выигранной квартире, который стал явью

Жительнице ХМАО приснился сон о выигранной квартире, который стал явью

Жительница Ханты-Мансийского автономного округа недавно увидела сон, в котором она выиграла квартиру. Поразительно, но через некоторое время он стал реальностью – женщине действительно подарили жилье.

//В мире

Обнародованы данные о потерях ополченцев ДНР в результате новой атаки ВСУ

Обнародованы данные о потерях ополченцев ДНР в результате новой атаки ВСУ

Вооруженные сил Украины снова обстреляли территорию Донецкой народной республики, в результате атаки погибли два человека. Такие данные озвучил замглавы оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

//В мире

Эксперт назвал страны, которые в будущем сохранят военное превосходство

Эксперт назвал страны, которые в будущем сохранят военное превосходство

Специалист назвал пять мировых государств, которые смогут сохранить свое военное превосходство к 2030 году. Список, основанный на последних данных, недавно составил военный эксперт Роберт Фарли.

//В мире

Самая разыскиваемая преступница Евросоюза была поймана в Испании

Самая разыскиваемая преступница Евросоюза была поймана в Испании

Самая разыскиваемая преступница Европы была задержана сотрудниками правоохранительных органов Испании. Согласно последней информации осведомленных источников, речь идет о женщине по имени Таня Варела.

//В мире

Джонсон поблагодарил страны, выславшие российских дипломатов

Джонсон поблагодарил страны, выславшие российских дипломатов

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, выступая в британском парламенте, поблагодарил страны, выславшие российских дипломатов с риском навлечь на себя "возмездие Кремля".

//Расследования

Пострадавшего в Кемерово ребенка могут сегодня отключить от аппарата ИВЛ

Пострадавшего в Кемерово ребенка могут сегодня отключить от аппарата ИВЛ

Утром во вторник, 27 марта, появилась новая информации о мальчике, который пострадал в ходе пожара в кемеровском ТЦ. Ребенка могут в скором времени отключить от аппарата искусственного дыхания.

//Расследования

Патриарх Кирилл совершил заупокойное богослужение по жертвам пожара в Кемерово

Патриарх Кирилл совершил заупокойное богослужение по жертвам пожара в Кемерово

Сегодня утром стало известно, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел панихиду по людям, которые погибли при страшном пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня".

//Общество

Путин назвал главную причину пожара в Кемерово

Путин назвал главную причину пожара в Кемерово

На совещании в Кемерово, посвященном ликвидации последствий пожара в ТЦ «Зимняя вишня», Президент России Владимир Путин после минуты молчания озвучил главные причины случившейся трагедии.

//Общество

Путин прилетел в Кемерово и возложил цветы к мемориалу у ТЦ

Путин прилетел в Кемерово и возложил цветы к мемориалу у ТЦ

Президент России Владимир Путин во вторник прилетел в Кемерово, где 25 марта произошел страшный пожар с многочисленными жертвами в ТЦ «Зимняя вишня». Президент возложил цветы к мемориалу у ТЦ.

//Расследования

Трехдневный траур по погибшим при пожаре в Кемерово объявлен во Владивостоке

Трехдневный траур по погибшим при пожаре в Кемерово объявлен во Владивостоке

Власти Владивостока с 27 марта объявили трехдневный траур по погибшим при страшном пожаре в кемеровском торговом центре. Соответствующую информацию предоставили сегодня в мэрии приморской столицы.

//Общество

Путин глубоко соболезнует родным и близким погибших при пожаре в Кемерово

Путин глубоко соболезнует родным и близким погибших при пожаре в Кемерово

Президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразили соболезновния родным и близким погибших при пожаре в торгово-развекательном комплексе "Зимняя вишня" в Кемерово.

//Непознанное

Уфолог обнаружил на поверхности Луны колесо

Уфолог обнаружил на поверхности Луны колесо

Уфолог, известный своим видеоканалом в сети интернет под ником Streetcap1 разместил очередную видеозапись, на которой чётко виден на поверхности Луны предмет, очень напоминающий колесо.

//Расследования

Соцсети о трагедии в Кемерове: Нам билбордов не хватит спрашивать

Соцсети о трагедии в Кемерове: Нам билбордов не хватит спрашивать

О случившемся в Кемерове в Сети говорят больше и искреннее, чем на федеральных каналах. Многие опровергают официальную статистику и утверждают, что погибших – более трехсот человек, и большинство - дети.

//Криминал

Охранник ТЦ в Кемерово, который отключил систему оповещения, задержан

Охранник ТЦ в Кемерово, который отключил систему оповещения, задержан

По делу о трагедии в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово задержан сотрудник ЧОПа, отключивший систему оповещения при пожаре в торговом центре. Он стал пятым задержанным по делу.

//Шоу-бизнес

"Не смогла встать": Юлия Пересильд отменила спектакль из-за проблем со здоровьем

"Не смогла встать": Юлия Пересильд отменила спектакль из-за проблем со здоровьем

Юлия Пересильд принесла зрителям извинения за срыв спектакля «Солнечная линия». Актриса накануне должна была отыграть на пару с Андреем Бурковским пьесу дважды. После первого спектакля Пересильд почувствовала себя плохо.

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры