Поклонники убеждены, что заметили округлившийся живот Сати Казановой

Поклонники известной российской певицы Сати Казановой убеждены, что молодая женщина находится в "положении". На такие мысли фанатов навел снимок, на котором якобы заметен округлившийся живот звезды.

Фотография была сделана во время недавнего концерта на одном из музыкальных каналов, для которого Казанова выбрала светлое платье с завышенной линией талии, передает портал teleprogramma.pro.

В какой-то момент из-за ветра свободный наряд обтянул фигуру знаменитости и подчеркнул ее формы. Некоторые поклонники рассмотрели изменения в фигуре Сати и предположили, что она действительно пытается скрыть беременность. Не исключено, однако, что фото просто было сделано с неудачного ракурса.