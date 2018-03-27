Поклонники убеждены, что заметили округлившийся живот Сати Казановой
27 марта 2018, 10:10 [ «Аргументы Недели» ]
Поклонники известной российской певицы Сати Казановой убеждены, что молодая женщина находится в "положении". На такие мысли фанатов навел снимок, на котором якобы заметен округлившийся живот звезды.
Фотография была сделана во время недавнего концерта на одном из музыкальных каналов, для которого Казанова выбрала светлое платье с завышенной линией талии, передает портал teleprogramma.pro.
В какой-то момент из-за ветра свободный наряд обтянул фигуру знаменитости и подчеркнул ее формы. Некоторые поклонники рассмотрели изменения в фигуре Сати и предположили, что она действительно пытается скрыть беременность. Не исключено, однако, что фото просто было сделано с неудачного ракурса.
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