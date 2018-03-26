"Не смогла встать": Юлия Пересильд отменила спектакль из-за проблем со здоровьем

Юлия Пересильд принесла зрителям извинения за срыв спектакля «Солнечная линия». Актриса накануне должна была отыграть на пару с Андреем Бурковским пьесу дважды. После первого спектакля Пересильд почувствовала себя плохо.

Ей была вызвана скорая помощь. Юлия провела под капельницей несколько часов. Выйти на сцену во второй раз актриса уже не смогла. "Но вчера я даже встать не могла, упало давление, все болело, я отравилась. Первый спектакль как-то еще с уколом отыграла, а на второй просто не смогла встать. Уже и в конце первого повело", – оправдывалась за отмену спектакля Юлия.

Юлия Пересильд поблагодарила фанатов за переданные ими цветы, когда она лежала под капельницами. Такое внимание тронуло артистку до слез.