Талия Анфисы Чеховой шокировала поклонников

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова поразила своих поклонников новым снимком. На фотографии, о которой идет речь, знаменитость позирует на фоне бревен в ярко-синем открытом бикини.

Ни для кого не секрет, что Чехова недавно очень сильно похудела, причем, как она сама утверждает, ей не помогли ни диеты, ни занятия в спортзале. Как сообщает "7 Дней", Анфиса разработала собственную систему, которая не требует запретов и насилия над своей природой.

Фанаты телеведущей пришли в восторг от результатов, которых добилась Чехова. Многие, однако, утверждают, что женщина обработала фото при помощи фотошопа, поскольку ее талия кажется невероятно узкой. Звезда на подобные нападки не отвечает.