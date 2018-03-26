Талия Анфисы Чеховой шокировала поклонников
26 марта 2018, 13:11 [ «Аргументы Недели» ]
Известная российская телеведущая Анфиса Чехова поразила своих поклонников новым снимком. На фотографии, о которой идет речь, знаменитость позирует на фоне бревен в ярко-синем открытом бикини.
Ни для кого не секрет, что Чехова недавно очень сильно похудела, причем, как она сама утверждает, ей не помогли ни диеты, ни занятия в спортзале. Как сообщает "7 Дней", Анфиса разработала собственную систему, которая не требует запретов и насилия над своей природой.
Фанаты телеведущей пришли в восторг от результатов, которых добилась Чехова. Многие, однако, утверждают, что женщина обработала фото при помощи фотошопа, поскольку ее талия кажется невероятно узкой. Звезда на подобные нападки не отвечает.
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