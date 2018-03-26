Юлия Меньшова показала старый снимок, на котором она невероятно похожа на мать

Известная российская телеведущая и актриса Юлия Меньшова опубликовала архивную фотографию. Поклонники пришли в восторг от снимка, поскольку на нем женщина невероятно похожа на свою мать Веру Алентову.

Фото, о котором идет речь, дает фанатам возможность вспомнить, как их любимица выглядела в начале своей карьеры. На снимке можно увидеть пухлые щечки Меньшовой, круглое лицо и непривычную челку, передает портал teleprogramma.pro.

Многие отметили, что фотография получилась невероятно удачной, а черты лица Юлии очень напоминают внешность ее звездной мамы – Веры Алентовой. В последнее время актриса картины "Москва слезам не верит" прибегает к услугам пластических хирургов и косметологов, вследствие чего ее лицо изменилось почти до неузнаваемости. Теперь сходство между матерью и дочерью рассмотреть не так легко.