Изменения во внешности Ольги Бузовой расстроили поклонников

Поклонники телеведущей и певицы Ольги Бузовой были расстроены, заметив изменения во внешности своей любимицы. Артистка в последнее время действительно серьезно работала над собственными имиджем.

Фолловеры знаменитости отметили, что Ольга стала выглядеть значительно старше с новыми прической и макияжем. Некоторые и вовсе считают, что Бузова кажется вульгарной в нынешнем образе.

Подобные комментарии появились на страничке звезды после того, как она опубликовала видео, на котором предстала перед подписчиками с длинными темными волосами, черным макияжем глаз, ярко очерченными скулами и густо подведенными губами. Особенно язвительные "комментаторы" посоветовали Ольге сменить стилиста.