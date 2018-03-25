Изменения во внешности Ольги Бузовой расстроили поклонников
25 марта 2018, 16:36 [ «Аргументы Недели» ]
Поклонники телеведущей и певицы Ольги Бузовой были расстроены, заметив изменения во внешности своей любимицы. Артистка в последнее время действительно серьезно работала над собственными имиджем.
Фолловеры знаменитости отметили, что Ольга стала выглядеть значительно старше с новыми прической и макияжем. Некоторые и вовсе считают, что Бузова кажется вульгарной в нынешнем образе.
Подобные комментарии появились на страничке звезды после того, как она опубликовала видео, на котором предстала перед подписчиками с длинными темными волосами, черным макияжем глаз, ярко очерченными скулами и густо подведенными губами. Особенно язвительные "комментаторы" посоветовали Ольге сменить стилиста.
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