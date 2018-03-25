Победительница первого «Евровидения» Лиз Ассиа умерла на 95 году жизни
25 марта 2018, 12:29 [ «Аргументы Недели» ]
Победительница первого международного песенного конкурса «Евровидение» Лиз Ассиа умерла на 95 году жизни. Швейцарская эстрадная певица скончалась в больнице в кантоне Цюрих, сообщил её бывший секретарь Жан Айхенбергер.
Первый конкурс «Евровидение» состоялся в 1956 году. Тогда 33-летняя Лиз Ассиа исполнила песню Refrain.
Победа в этом конкурсе стала для певицы самым большим успехом в творческой карьере, - сообщает ТАСС. Впоследствии в разные годы швейцарскую певицу часто приглашали на «Евровидение» в качестве почётной гостьи.
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