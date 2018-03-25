"Филя!Отдай мой балахон!!!"- потребовала Примадонна у экс-супруга

Чувству юмор Примадонны российской эстрады могут позавидовать многие, а подписчики уже привыкли, что Алла Борисовна радует своих поклонников откровенными и забавными фото.

На сей раз Пугачева потребовала у своего экс-супруга Филиппа Киркорова вернуть любимую концертную одежду. «Филя! Отдай мой балахон!!!» - написала она под фото, где Филипп Бедросович, действительно, красуется в одежке, очень похожей на сценические костюмы самой Примадонны.

Пользователи оценили юмор своего кумира и тут же подхватили игру. «Вот как бывает- живешь с человеком душа в душу, а одежда пропадает», «Ну хоть один-то на память можно было оставить. Как никак вместе не один год прожили», «Не, не отдаст, ему тоже идет!», - написали поклонники в комментариях, а некоторые даже напомнили певцу, что одежда супруги уже давно не его собственность. «Филя верни балахон теперь этот балахон Максима», - резюмировали они.

Хотя некоторые были более снисходительны к клептомании короля эстрады. Они написали, что Алла Борисовна так хорошо выглядит и так похудела, что балахоны ей уже ни к чему.