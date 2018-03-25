У меня только один костюм 20 кило весит, мне надо быть в форме, рассказал Басков

Николай Басков признался, чтобы выходить каждый день на сцену, нужно постоянно поддерживать себя в хорошей физической форме. Костюм с 80 тысячами страз - ноша не из легких, весит аж 20 килограмм. Поэтому петь и передвигаться в нем по сцене сродни походу в спортзал, куда певец вынужден ходить с завидным постоянством.

«Сейчас я вешу 77 килограмм. У меня профессиональный тренер, массажист. Конечно, и срывы бывают. Но в таких случаях, попадаю на деньги: если прихожу на тренировку и вешу больше, то приходится платить инструктору двойной гонорар», - рассказывает Николай журналистам «СтарХит».

Всему виной любовь певца к сладкому, и кулинарные способности мамы Баскова - Елены Николаевны.

«Трудно устоять перед горячей жареной картошечкой и десертами. Ну и фирменным маминым кроликом с картошкой. Но вообще, мне приходится чаще есть еду из коробок, домашний стол - только по праздникам», - сетует артист.

А вот с невестой Викторией Лопыревой артист видится нечасто, гастрольные графики не позволяют влюбленным проводить много времени вместе. Азначит и поправиться от готовки любимо женщины Баскову не грозит.