У меня только один костюм 20 кило весит, мне надо быть в форме, рассказал Басков
25 марта 2018, 08:16 [ «Аргументы Недели» ]
Николай Басков признался, чтобы выходить каждый день на сцену, нужно постоянно поддерживать себя в хорошей физической форме. Костюм с 80 тысячами страз - ноша не из легких, весит аж 20 килограмм. Поэтому петь и передвигаться в нем по сцене сродни походу в спортзал, куда певец вынужден ходить с завидным постоянством.
«Сейчас я вешу 77 килограмм. У меня профессиональный тренер, массажист. Конечно, и срывы бывают. Но в таких случаях, попадаю на деньги: если прихожу на тренировку и вешу больше, то приходится платить инструктору двойной гонорар», - рассказывает Николай журналистам «СтарХит».
Всему виной любовь певца к сладкому, и кулинарные способности мамы Баскова - Елены Николаевны.
«Трудно устоять перед горячей жареной картошечкой и десертами. Ну и фирменным маминым кроликом с картошкой. Но вообще, мне приходится чаще есть еду из коробок, домашний стол - только по праздникам», - сетует артист.
А вот с невестой Викторией Лопыревой артист видится нечасто, гастрольные графики не позволяют влюбленным проводить много времени вместе. Азначит и поправиться от готовки любимо женщины Баскову не грозит.
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