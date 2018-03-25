Экс-жена Джигарханчна утверждает, часть недвижимости актера таинственно пропала

Виталина Цымбалюк-Романовская утверждает, что у ее бывшего мужа имелось множество квартир, которые пропали неожиданным образом. А все сделки с недвижимостью, которые совершала она, проходили с согласия экс-супруга. По словам бывшей жены народного артиста, она была с ним абсолютно честна

«Была квартира в Ереване, подаренная лет пятнадцать назад президентом республики. И в Москве - еще четыре квартиры. В одной жила дочь Армена Борисовича Лена. В другой - мама Татьяны Сергеевны Власовой. Еще была квартира Степана на Арбате. Ну и та «трешка» в Староконюшенном переулке, о которой мы уже говорили. Плюс квартира в дачном поселке «Менделеево», гаражный бокс на Пресненском валу, автомобиль «Фольксваген-каравелла». Когда-то была дача в поселке Малого театра. Все это имущество исчезло почти необъяснимым образом», - рассказала пианистка журналистам.

Сама Виталина уверена, что именно друзья Джигарханяна подливают масло в огонь, а артист вообще не собирался разводиться и уж тем более устраивать из их семейной жизни скандальное шоу. «Даже его друзья, которые ко мне относятся плохо, рассказывали, как в начале скандала он просился домой. Приезжал, чтобы посидеть в машине возле подъезда. Тосковал по дому. И вместо того, чтобы нас помирить, они его отговаривали ко мне возвращаться, мол, у Виталины - уже своя жизнь», - сообщила она.

По словам пианистки, это именно с их подачи после официального развода актер начал через суд требовать возвращения ему квартир и денег, которые якобы забрала бывшая супруга. Он неоднократно называл экс-избранницу воровкой. Она отметила, что друзья Джигарханяна хотят посадить ее в тюрьму за поступки, которых молодая женщина не совершала. Однако Цымбалюк-Романовская намерена до последнего бороться за свои права, пишет «Комсомольская правда».