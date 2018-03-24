Николай Цискаридзе не знает, кто его отец

Гостем популярного проекта "Судьба человека" стал Николай Цискаридзе. Он на всю страну раскрыл тайну своего рождения, и оказалось, своим успехом танцор обязан только матери.

Мама Цискаридзе Ламара Николаевна длительное время хотела ребенка. Она уже потеряла всякую надежду на материнство. Но после посещения разрушенного храма в горах жизнь женщины изменилась. Ламаре Николаевне удалось забеременеть и выносить «чудо», как называл гинеколог женщины плод внутри неё. При этом матери Цискаридзе на момент его появления на свет было 43 года.

Своего родного отца заслуженный артист не знал. Отчим воспитывал Николая с самого младенчества. Потом Ламара Николаевна оставила устроенный быт в Тбилиси, хорошую работу, бросила мужа - все ради того, чтобы любимый сын смог учиться в Московском хореографическом училище.

С теплотой вспоминает Николай о своей няне. Он только когда подрос, понял, что женщина ему не родня. "Няня была настоящей киевлянкой, мой первый язык - украинский", – рассказал "StarHit" Николай.