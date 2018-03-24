Развод закончился зависимостью и лечением в клинике, рассказала Лолита

Лолита Милявская в телевизионном эфире рассказала о семейной жизни и о двух своих мужьях.

Певица никогда не скрывала, что развод с Александром Цекало стал серьезным испытанием в ее жизни. Чтобы справиться с депрессией она принимала запрещенные препараты и лечилась в психиатрической клинике.

«У меня было малокровие, я ходила, как скелет, худая. Даже кровь не могли взять. Тогда я два месяца пролежала на больничной койке. Мы много разговаривали с моим лечащим врачом по душам, также были и оздоровительные процедуры. Да, у меня была наркотическая зависимость в те периоды, но совсем короткая. Это даже была не зависимость. Где-то в 40 я начала, в 41 закончила и больше ни к чему подобному не прикасалась. Слава Богу, рядом не было людей, которые бы познакомили меня с другими разновидностями препаратов», - поделилась Лолита.

Сейчас этот тяжелый этап в жизни популярной певицы давно позади, она счастлива рядом с молодым супругом Дмитрием. Лолита понимает, что жить рядом с популярной артисткой не так просто.

«Часто бывает такое, что тебе кто-то нагрубил на концертах или просто звонят и начинают предъявлять какие-то претензии. Ты ходишь по квартире, возмущаешься и параллельно орешь на мужа. Иногда мне кажется, что муж просто соберет чемоданы и уйдет, но он пока держится», - признается певица.

Кстати, держится муж Лолиты уже 8 лет, поддерживает любимую жену, вдохновляет и помогает справиться со всеми сложностями в жизни. Сама Лолита не отрицает, что часто сталкивается с жесткой критикой, но она давно привыкла не обращать внимание на недоброжелателе, и даже посмеивается над ними, записывая забавные видео.