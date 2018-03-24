Телеведущий Юрий Николаев рассказал о своей самой большой трагедии и боли

Телеведущий Юрий Николаев в телевизионном эфире вспоминал любимый миллионами зрителями проект «Утренняя звезда».

Эта программа появилась благодаря супруге Юрия Александровича – Элеоноре, которую он ласково называет Лялей. Для того, чтобы запустить музыкальный конкурс Николаеву пришлось взять большой кредит, и жена его поддержала, как поддерживала больше 40 лет семейной жизни.

«Я шла по парку и увидела своего брата вместе с Юрой. Мне было лет 14. Юра приходил к нам в гости с какими-то девушками, а я думала, ну зачем же они ему, когда я есть такая раскрасавица», - вспоминает жена Юрия Николаева первую встречу с ним.

Чета Николаевых абсолютно счастливы в браке, но сожалеют они только об одном – они так и не стали родителями и считают это трагедией. «Ляля действительно мой ангел-хранитель. Но увы, у нас нет детей. Трагедия. Боль», - признался Юрий Николаев.

Они приняли свою судьбу и не собирались никогда прибегать к услугам современных медицинских методов, например, к суррогатному материнству. Но причины, по которым в семье так и не появились дети, им не известны., пишет «СтарХит».

«Абортов мы не делали, может, группы крови несовместимы, не знаю. А сейчас… Куда заводить детей, когда их надо растить и ставить на ноги? Мы ничего не делали, чтобы не иметь детей. Но увы. И это серьезная проблема, никому такого не пожелаю», - была предельно откровенна Элеонора Николаева.

Впрочем, Юрий Николаев, в большей степени, винит в этом себя. Много лет он боролся с алкогольной зависимостью и поборол ее. А сейчас 70-летний телеведущий, не смотря на онкологическое заболевание, продолжает работать и остается любимцем миллионов зрителей.