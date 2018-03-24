Новый шпагат Волочковой на лошади не напугал животное, но озадачил поклонников

Подписчики Анастасии Волочковой уже привыкли к провокационным эскападам своего кумира, им даже скучно становится без традиционного шпагата балерины. И она старается их не разочаровывать, выбирая все более экзотические места для своих гимнастических упражнений.

Новое фото показало, что Анастасии еще есть чем удивить своих фолловеров. На снимке балерина делает шпагат не у балетного станка, не в спортзале и даже не на борту яхты. Теперь Волочкова взгромоздилась на лошадь и буквально раздвинула ноги прямо в седле.

«Больше поклонников удивлять, наверное, нечем», «Конь в шоке, посмотрите внимательно», «Опять? Простите меня, но так позорить благородное животное. Зашла посмотреть на аккаунты других балерин. Наверное, Анастасии стоит перестать называть себя балериной», - написали в комментариях подписчики.