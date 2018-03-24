Катя Варнава призналась, почему до сих пор не замужем

Екатерина Варнава веселит подписчиков на страницах своего микроблога. Она опубликовала видео, где в шуточной форме объяснила, почему она до сих пор не вышла замуж.

В подписи к видео телеведущая шутливо пояснила, что опубликованный ролик объясняет отсутствие кольца на её безымянном пальце и постоянного мужчины в её жизни. Миниатюра о жене спортсмена, которая настолько боится рассказать своему супругу о потере кольца, что готова отрубить палец, очень позабавила подписчиков.

«Катя, Вы чудо! Ваши посты всегда повышают настроение!», «Только Катя так может пошутить нал собой», «Вы прекрасная, умная, талантливая актрисас большим чувством юмора», - написали подписчики в комментариях.