Басков в видеообращении обвинил Оззи Осборна в плагиате

Популярный певец Николай Басков обвинил всемирно известного певца Оззи Осборна в плагиате. «Золотой голос» России заявил, что Осборн украл у него идею промо-постера к туру «Игра».

На промо-постере Николай Басков держит в руке маску со своим лицом. Оззи Осборн также скоро намерен отправиться на гастроли. Его турне носит название «Никаких гастролей больше 2». Рокер выпустил постер, на котором он, как и Басков, прикрывается маской со своим лицом. Маску «мы придумали с режиссёром Алексеем Сеченовым. Я увидел афишу Осборна и был удивлён», -говорит Николай.

Николай Басков предложил западному коллеге встретиться в Москве, обсудить инцидент. Концерт Осборна как раз состоится в начале июня в Москве. Остаётся только догадываться, примет ли вызов Николая западный рокер.

ВИДЕО: t.me/SuperRu