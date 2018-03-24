Анастасия Волочкова снялась в бане обнаженной

Балерина Анастасия Волочкова в пятницу опубликовала новое «голое» фото. Снимок, как и следовало ожидать, был сделан в бане. Свои прелести Анастасия прикрыла веником из еловых веток.

"Пятница! Наконец-то время отмыться и очиститься в русской бане!", - пишет Волочкова, отмечая, что она находится в своей, авторской. Анастасия пожелала подписчикам хороших выходных, оздоровления и купания в ледяной купели.

Ранее Анастасия Волочкова поделилась в Инстаграме фотографиями 12-летней дочери. Арину очень ярко накрасили для одной из фотосессий, что вызвало волну возмущения подписчиков балерины.