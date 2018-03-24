Пошлый танец для Первого канала, который показала Гузеева, возмутил всех

Лариса Гузеева в своем микроблоге опубликовала видео из очередного эфира программы Первого канала «Давай поженимся». Но реакция пользователей оказалась совсем неожиданной. На видео под песню Филиппа Киркорова две блондинки устроили настоящий стриптиз для участников телешоу.

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_)22 Мар 2018 в 9:28 PDT

«Папа и сын в одной из программ! По-моему прелесть! Спасибо моему дорогому Филиппу за настроение!», - написала телеведущая на своей странице.

Не смотря на то, что пикантный танец был подарком невесты и ее подруги для потенциальных женихов, пользователи решили, что столь низкопробному зрелищу не место на главном федеральном канале страны.

«До чего до катились? Программа Первого канала превратилась в публичный дом!», «Лариса! Как можно вульгарность называть прелестью?», «Невесты нынче уже не те, что раньше», - написали пользователи в комментариях. А некоторые подписчики решили, что главный канал страны «опустился до уровня «Дом-2».