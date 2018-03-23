Собчак интригует, публикуя фото с огромным животом
23 марта 2018, 22:58 [ «Аргументы Недели» ]
Ксения Собчак, в недавнем прошлом баллотировавшаяся на пост президента РФ, показала всем свою фотографию с округлившимся животом. Правда, фотография не новая, а потому интрига сохраняется.[related-articles]
О второй беременности Собчак сейчас активно судачат, а она только подогревает интерес. Странную подпись оставила Ксения под снимком: "Совсем недавно было так! А вчера был День воды! Впервые с 1993 года – с тех пор как ООН объявил 22 марта Всемирным днем воды – этот "праздник" широкомасштабно отмечают в России". Пользователи с еще большей силой принялись обсуждать беременность экс-кандидата в президенты.
Слухи о беременности Ксении Собчак активно распространяются в Сети с середины марта — момента выхода в эфир теледебатов, во время которых кандидат в президенты России расплакалась.
Телеведущий Андрей Малахов решил, что Ксения Собчак на шестом месяце беременности. Обсуждая ситуацию с дамами из шоу-бизнеса, он пришел к выводу: "Ксения беременна. Это был гормональный срыв".
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