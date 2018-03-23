Катя Лель решила вернуться

Катя Лель объявила о том, что намерена теперь выступать "на полную катушку" и вновь радовать своих поклонников незабываемыми песнями. Певица призналась, что много лет выступать с концертами ей мешали.

Певица пропала из поля зрения несколько лет назад, и многим показалось, что перерыв был слишком продолжительным. Однако сама певица считает, что не пела всего два года, а это не такая уж долгая пауза.

В 2018 году она готова к триумфу возвратиться на сцену, а уже осенью намерена представить новую программу. Звезда отметила, что постановка шоу заняла много времени, однако она всегда рассчитывает на себя.

Лель пожаловалась, что её на протяжении многих лет запрещали, "уничтожали, били, не давали работать, не позволяли заниматься любимой профессией". Но, как сказала Катя Лель "Дни.Ру", она уверена: "миссию, ради которой я пришла в этот мир, непременно исполню".

Катя Лель, как и многие другие звезды отечественной эстрады, крайне тщательно следит за своей фигурой и питанием для того, чтобы всегда выглядеть идеально. Певица Катя Лель поделилась своими методами поддержания себя в хорошей форме.