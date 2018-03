Легендарные рокеры «Led Zeppelin» готовятся к юбилею

Легендарной рок-группе "Led Zeppelin" исполняется 50 лет. В честь этой даты выходит переиздание концертного альбома "How The West Was Won". Оригинальный альбом увидел свет в 2003 году, а ремастеринг новой версии делал лично Джимми Пейдж.

Релиз был выпушен на многих носителях, в том числе в классическом виниле и blu-ray. Так же были подготовлены подарочные бокс-сеты. "How The West Was Won" вобрал в себя лучшие моменты легендарных концертов Led Zeppelin в "Форуме" в Лос-Анджелесе и Long Beach Arena 25 и 27 июня 1972 года. На трех CD и четырех виниловых пластинках эти выступления соединены воедино и представляют группу на пике своей формы, сообщает НСН.