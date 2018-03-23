Алла Михеева прошла обучение и может стать стюардессой

Алла Михеева побывала на курсах подготовки стюардесс и на собственном опыте убедилась, насколько серьезная и ответственная профессия у бортпроводников. И сделала она это не потому, что так требовала ее очередная роль.

Ведущая первого канала наконец осуществляет свою мечту - летать. Алла побывала в центре обучения стюардесс и прошла основные азы специальности. Алла отрабатывала упражнения на воде в купальнике, училась, как обеспечивать безопасность на специальных авиатренажерах, и даже постигала маневрирование тележкой. Она поняла, насколько это нелегкий труд, и теперь будет по-другому относиться к улыбчивому, красивому персоналу на борту.

Поклонники решили, что для подготовки репортажа в программу это слишком основательный подход к делу. Возможно, обаятельная Михеева действительно решила освоить новую профессию?