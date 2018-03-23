София Ротару показала своего взрослого внука

София Ротару трогательное поздравила своего внука, Анатолия Евдокименко, с его днем рождения, опубликовав редкое фото именинника. Его знаменитая бабушка также адресовала ему теплые слова поздравлений. Сын Софии Ротару назвал имя любимого мужчины своей мамы

Анатолию Евдокименко исполнилось 24 года. Анатолий в свое время окончил британский Lancing College, но бизнесом не увлекся, а отправился учиться на отделение fashion-фотографии лондонского Центрального колледжа искусства и дизайна имени Святого Мартина.

В комментариях к публикации Софии Ротару пользователи присоединились к поздравлениям, пожелав Анатолию счастья и успехов, и справедливо подметили, что с годами молодой человек становится все больше похожим на свою звездную родственницу.

Ранее российский стилист Сергей Зверев обсуждая с поклонниками кандидатуры звезд, подходящих ему в жены, выдал тайну семейного положения Софии Ротару. Он обмолвился, что 70-летняя певица уже давно тайно вышла замуж.