София Ротару показала своего взрослого внука
23 марта 2018, 18:16 [ «Аргументы Недели» ]
София Ротару трогательное поздравила своего внука, Анатолия Евдокименко, с его днем рождения, опубликовав редкое фото именинника. Его знаменитая бабушка также адресовала ему теплые слова поздравлений.
Анатолию Евдокименко исполнилось 24 года. Анатолий в свое время окончил британский Lancing College, но бизнесом не увлекся, а отправился учиться на отделение fashion-фотографии лондонского Центрального колледжа искусства и дизайна имени Святого Мартина.
В комментариях к публикации Софии Ротару пользователи присоединились к поздравлениям, пожелав Анатолию счастья и успехов, и справедливо подметили, что с годами молодой человек становится все больше похожим на свою звездную родственницу.
Ранее российский стилист Сергей Зверев обсуждая с поклонниками кандидатуры звезд, подходящих ему в жены, выдал тайну семейного положения Софии Ротару. Он обмолвился, что 70-летняя певица уже давно тайно вышла замуж.
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