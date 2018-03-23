Слепаков «простебал» нападки на Слуцкого

Резидент Comedy Club Семён Слепаков рассказал в Instagram юмористическую историю о том, как его «харасил» депутат Госдумы Леонид Слуцкий (на самом деле нет).

Слепаков вспомнил, как пять лет назад депутат очень настойчиво пригласил его к себе на аудиенцию и прислал за ним машину. По пути Слепаков недоумевал – чего хочет от него председатель Комиссии Госдумы по СНГ? Может быть, его коллега по Comedy Club Гарик Мартиросян – армянский шпион, и за ним нужно проследить? Но в итоге всё оказалось гораздо проще: Слуцкому требовался организатор и ведущий для его частной вечеринки.

Слепаков, нисколько не владея этой профессией, отказывался в течение получаса, но депутат сумел настоять на его участии. «Если бы Леонид Эдуардович трогал мой лобок внутренней стороной ладони, я бы чувствовал себя лучше», - пишет Слепаков. По его словам, в тот момент он «не распоряжался своей головой – её уже сорок минут жёстко трахал Леонид Эдуардович».

21 марта Комиссия Госдумы по этике отклонила жалобы журналисток на сексуальные домогательства, имевшие место, по их словам, со стороны Слуцкого. История Слепакова выглядит «стёбом» над всей этой ситуацией.