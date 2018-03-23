Мать Василия Степанова вместо лечения изгоняет из актера бесов

Актриса Дарья Егорова рассказала о состоянии Василия Степанова, прославившегося благодаря роли в фильме "Обитаемый остров". По ее словам, мать пытается изгнать из мужчины бесов, а тот в невменяемом состоянии просит о помощи. Василий Степанов после выписки из больницы рассказал о своем падении из окна‍

Актриса Дарья Егорова и Василий Степанов влюбились друг в друга еще на студенческой скамье. Молодые люди стали жить вместе в гражданском браке, но до загса дело так и не дошло. В 2009 году на экраны вышла картина «Обитаемый остров», снятая Федором Бондарчуком, где Василий сыграл главную роль. Степанов получил популярность, но это стало катализатором обострения его психического недуга. Недавно его поместили в больницу для душевнобольных. Это стало результатом того, что родственники Степанова начали поливать грязью Егорову, получая за это немалые деньги.

Василий Степанов до сих пор не может оставить Дарью Егорову в покое. «Звонит мне в невменяемом состоянии и просит помочь ему. Я, как всегда, мчусь к нему на помощь, но все оказывается пустым фарсом», — цитирует актрису Sobesednik.ru. По словам Егоровой, мать лечит сына народными средствами, прибегает к помощи различных целительниц, а мужчина нуждается в помощи опытного психолога.