Дима Билан наконец объяснил поклонникам, почему так похудел

Известный российский певец Дима Билан наконец решил прокомментировать свою худобу, которая уже некоторое время беспокоит поклонников. Некоторые фанаты даже считают, что артист серьезно болен.

Билан отметил, что весьма комфортно чувствует себя в нынешнем весе. Музыкант в какой-то момент осознал, что любит быть "жилистым", передает сегодня портал teleprogramma.pro.

Кроме того, Дима добавил, что не считает нужным заниматься с тяжелыми весами в спортивном зале и наращивать большие мышцы. В первую очередь, по словам Билана, ему как вокалисту подобные тренировки могут даже навредить, поскольку они забирают у диафрагмы кислородно-дыхательные объемы.