Квартиру Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской незаконно захватили мошенники
23 марта 2018, 09:50 [ «Аргументы Недели» ]
В минувший четверг, 22 марта, бывшая супруга актера и режиссера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская сделала шокирующее заявление. Речь идет о квартире, которая принадлежала им с мужем.
По словам женщины, жилплощадь обманным путем присвоили мошенники. Цымбалюк-Романовская отметила, что неизвестные преступники получили документ, который дает им право управлять вышеуказанной квартирой, передает портал teleprogramma.pro. В эфире передачи "Пусть говорят", экс-супруга Армена Борисовича заявила, что замки в помещении сменили.
Соседка, которая проживает этажом выше подтвердила, что в квартире в настоящий момент действительно кто-то живет. Не исключено, что представителям Джигарханяна удалось обманным путем переселить туда знаменитого артиста. Виталина подчеркивает, что готова отдать недвижимость бывшему мужу, но исключительно законным путем.
Михаил Делягин: Сечин VS Медведев - кто преемник Путина?
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Суд арестовал квартиру и банковский счет экс-супруги Джигарханяна