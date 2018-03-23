Квартиру Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской незаконно захватили мошенники

В минувший четверг, 22 марта, бывшая супруга актера и режиссера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская сделала шокирующее заявление. Речь идет о квартире, которая принадлежала им с мужем.

По словам женщины, жилплощадь обманным путем присвоили мошенники. Цымбалюк-Романовская отметила, что неизвестные преступники получили документ, который дает им право управлять вышеуказанной квартирой, передает портал teleprogramma.pro. В эфире передачи "Пусть говорят", экс-супруга Армена Борисовича заявила, что замки в помещении сменили.

Соседка, которая проживает этажом выше подтвердила, что в квартире в настоящий момент действительно кто-то живет. Не исключено, что представителям Джигарханяна удалось обманным путем переселить туда знаменитого артиста. Виталина подчеркивает, что готова отдать недвижимость бывшему мужу, но исключительно законным путем.