Певицу Любовь Успенскую сняли с рейса после скандала в самолете

Известная российская певица Любовь Успенская попала в центр конфликта. Артистка, согласно последней информации, устроила скандал на воздушном судне, которое должно было вылететь в Омск из Москвы.

Любовь Успенскую сняли с рейса, поскольку она вступила в жаркий спор с бортпроводницей. Причиной инцидента стал запрет стюардессы на провоз собаки певицы в салоне самолета, передает портал "Газета.Ru".

Знаменитость не пожелала выполнить предписание, которое гласит, что животные во время перелета должны находиться в переносках. Более того, Любовь якобы оттолкнула от себя стюардессу, пытавшуюся навести порядок. Впоследствии на борт поднялись сотрудники полиции, которые вывели артистку из самолета, уточняет "Федеральное агентство новостей".