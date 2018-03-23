Певицу Любовь Успенскую сняли с рейса после скандала в самолете
23 марта 2018, 08:40 [ «Аргументы Недели» ]
Известная российская певица Любовь Успенская попала в центр конфликта. Артистка, согласно последней информации, устроила скандал на воздушном судне, которое должно было вылететь в Омск из Москвы.
Любовь Успенскую сняли с рейса, поскольку она вступила в жаркий спор с бортпроводницей. Причиной инцидента стал запрет стюардессы на провоз собаки певицы в салоне самолета, передает портал "Газета.Ru".
Знаменитость не пожелала выполнить предписание, которое гласит, что животные во время перелета должны находиться в переносках. Более того, Любовь якобы оттолкнула от себя стюардессу, пытавшуюся навести порядок. Впоследствии на борт поднялись сотрудники полиции, которые вывели артистку из самолета, уточняет "Федеральное агентство новостей".
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: