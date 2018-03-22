Блогер Лена Миро заступилась за Аллу Пугачеву, которую на днях осудили за внешний вид не только её же поклонники, но и российские знаменитости. По словам Миро, не стоит осуждать Пугачеву за болезнь и старость. Алла Пугачева призналась, что сдает

"Это пока человек полон сил, ему лижут задницу. Чуть даст слабину – все, Акела, ты промахнулся, и люди начинают клевать того, кто не может ответить", – написала Миро. "Алла Борисовна, ты держись. Ты, конечно, та ещё дрянь, но ты сильнее. Ты ещё споёшь на поминках этих людей, ты такая, что сможешь", - выразила свое мнение Лена. Лена Миро попросила многих звезд эстрады не винить Аллу Пугачеву "во всех грехах", так как она была всегда лучше других артистов. Блогер подчеркнула, что Алла Борисовна - личность.

Примадонна ранее призналась, что с каждым разом ей становится сложно ходить и дышать, однако она продолжает это делать ради маленьких детей.