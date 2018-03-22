Певец Витас из-за стрельбы влип в очередной скандал

Известный певец Витас (Виталий Грачев) влип в очередной скандал. Артист, особо почитаемый в Китае, открыл стрельбу во дворе собственного дома в Барвихе на Рублевском шоссе и был задержан полицией. По словам очевидцев инцидента, певец во время стрельбы был сильно пьян.

Полицию вызвали соседи артиста. Но скрылся от оперативников в таунхаусе. Стражам порядка пришлось выламывать дверь. Певца доставили в отделение полиции и предложили пройти медицинское освидетельствование. Но певец от этого отказался. В отделении Витас заявил, что просто хотел попугать ворон.

Соседи звездного дебошира рассказали, что от пьяных выходок Витаса им давно нет покоя, - пишет "МК". По словам жителей поселка, Витас неоднократно устраивал такие инциденты, и у него кроме стартового пистолета еще есть оружие

В результате полицейские составили протокол об административном правонарушении. Певца отпустили из-под стражи, передает Telegram-канал 112. Скорее всего, Витасу выписали штраф.

Ранее пять лет назад Витас "прославился" скандалом в районе ВДНХ. Артист находился за рулем машины в пьяном виде и сбил велосипедистку. Витас был лишен прав почти на два года.