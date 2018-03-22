У Татьяны Лазаревой случилось горе
22 марта 2018, 14:03 [ «Аргументы Недели» ]
В семье Татьяны Лазаревой случилось горе. В Новосибирске скончался отец Татьяны Юрий Станиславович. Ему было 83 года. О смерти отца Лазарева написала в Инстаграм.
"В нас так много от наших родителей и наших предков, что ни одно зеркало тебе не покажет всего. Спасибо, папа, спасибо, мама. Вы теперь там вместе, увидимся", - написала актриса, телеведущая в сети.
Отец Татьяны Лазаревой работал учителем в физико-математической школе Новосибирского государственного университета. На пенсию он не выходил до последнего. Отец Татьяна преподавал историю. Его выпускники вспоминают, что Юрий Станиславович познакомил их с творчеством знаменитых музыкантов Баха, Генделя, Владимира Высоцкого, Булата Окуджавы и знаменитых живописцев Рафаэля, Пикассо.
Мама Татьяны, Валерия Алексеевна, тоже была школьным учителем. И работала всю жизнь. Умерла скоропостижно четыре года назад. И как однажды рассказывала Татьяна, папа страдал после ухода мамы, - сообщает 7 Дней.
Поклонники Татьяны Лазаревой выражают ей свои соболезнования: "Татьяна, соболезную. Вам повезло Вы так долго были "маленькой девочкой"- дочкой. Как говорят, пока живы родители, мы дети, только после смерти родителей мы становимся совсем взрослые", "Примите соболезнования, Татьяна".
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес