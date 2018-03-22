Ларису Долину раскритиковали за наряд, в котором она пела на юбилее Резника

Народную артистку Ларису Долину раскритиковали за костюм, в котором она выступала на 80-летнем юбилее поэта-песенника Ильи Резника. Образ 62-летней Долиной претендует на звание "модный крах года". Алла Пугачева после длительной ссоры помирилась с Ильей Резником

Фото, на котором певица в брючном костюме, обсуждают в соцсети. Но мнения поклонников Ларисы Долиной разделились. Многие любят певицу за ее шикарный голос и считают, что она всегда очень красивая и стильная, даже если поправилась.

Публикация от Лариса Долина (@larisadolina_official)21 Мар 2018 в 6:54 PDT

Долина была полной в молодости. Над ней даже подтрунивали коллеги. После того, как звезда вышла замуж за гитариста Илью Спицына, она кардинально изменила образ. Певица сильно похудела и стала носить облегающие платья. С молодым мужем Долина серьезно взялась за себя. СМИ тогда писали о "диете Ларисы Долиной", благодаря которой она избавилась от лишнего веса. Муж приобщил певицу к спортивным занятиям. Но в последнее время 62-летняя Долина поправилась.

На юбилей Резника в Кремль певица выбрала костюм, подчеркнувший все недостатки ее фигуры, - сообщает teleprogramma.pro. Пиджак, стилизованный под смокинг, певица надела на голое тело, а глубокое декольте украшали сразу два галстука-бабочки. Брюки с высокой талией подчеркивали пышные бедра Долиной. "Красивая женщина, НО слишком сексуальный вид для публичного выхода...", - осудили в комментариях. Но многие хвалят Ларису Александровну: "Красотка! стиль обалденный!!! Причёска 1930 годов супер".

На юбилейном концерте Ильи Резника в Кремле выступила и Алла Пугачева. Ее наряд тоже покритиковали.