Певец Алексей Глызин - счастливый человек. Он любил, и его любили. Музыкант был дважды женат, у него есть дети. Глызин признался, что в его жизни была роковая любовь. Первая жена артиста Людмила ждала его из армии. В 1975 году Глызин стал отцом. Алексей-младший - копия отца.

Но творческим людям свойственно влюбляться чаще, чем обычным людям. Глызин, будучи женатым, влюбился в 17-летнюю девушку. Евгения поставила условия - или он уходит из семьи, или они расстаются. Глызин был так влюблен в юную красотку, что даже не стал раздумывать. Он ушел из дома в чем был. Сейчас Глызин считает, что девушка его околдовала, - сообщает teleprogramma.pro. "Я ничего не мог с собой поделать, меня околдовали", – рассказал певец Лере Кудрявцевой.

По признанию музыканта, его долго не отпускали страдания из-за того, что он оставил семью. Но с Женей они не поженились. Алексей наставил на женитьбе. Но его возлюбленная отказывалась идти под венец. И вскоре вообще нашла другого.

В 1992 году Глызин женился на известной спортсменке. Сания Бабий – чемпионка мира по художественной гимнастике. В этой семье у певца родился сын Игорь. Молодой человек часто играет в группе отца на концертах и съемках.

Сейчас Алексей Глызин уже и дедушка.

Алексей Глызин выступал в разных коллективах: «Добры молодцы», «Самоцветы», «Ритм», «Весёлые ребята», где к певцу пришла всесоюзная популярность. С 1988 года Алексей Глызин выступает сольно. Среди самых известных его песен – «Зимний сад», «То ли воля, то ли неволя», «Поздний вечер в Сорренто», «Ты не ангел».

«Как можно завоевать молодую аудиторию, если у них совсем другое мировоззрение, они на другой музыке воспитаны, живут в век всеобщей компьютеризации, планшетов, айфонов и других гаджетов. Музыка есть хорошая, качественная и непонятно какая. Поэтому главный критерий – качественная музыка, красивые мелодии, которые ложатся на слух и западают в душу. Вот этим надо брать молодёжь», - рассказывал Глызин в интервью «Аргументам недели».