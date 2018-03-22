Суд запретил актеру Панину покидать Россию из-за долгов

Гагаринский районный суд Москвы 21 марта вынес решение запретить актеру Алексею Панину покидать Россию из-за накопившихся у него долгов по алиментам и штрафам ГИБДД. Но в тот же день в СМИ появилась информация о том, что Панин улетел в Италию. Панин подтвердил - он в Риме решает личные вопросы. Алексей Панин не знает, когда вернётся из Италии

Актер вправе обжаловать решение суда. Панину также нельзя управлять транспортными средствами, - сообщает "Свободная пресса". По данным СМИ, Алексей Панин своему ребенку задолжал более миллиона рублей.

Алексей Панин со своей бывшей возлюбленной моделью Юлией Юдинцевой долго определялись, с кем после их расставания должна жить их дочь Анна. Суд постановил местожительства девочки с мамой. Но Алексей вывез девочку из Санкт-Петербурга, Нюся, так он называет дочь, живет с ним в Москве.

Накануне 8 марта Панин записал видео, где они с Аней объявляют, что покидают Россию. Позже это видео актер удалил.

Недавно он был на гастролях в Челябинске.