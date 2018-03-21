Актёр Алексей Панин не знает, когда вернётся из Италии. СМИ пишут о том, что известный своими оригинальными, порой скандальными, выходками актёр уехал в Рим. Якобы на его решение уехать из страны повлияли задолженность по штрафам и алиментам на общую сумму более миллиона рублей. Панин высказался о национальной идее и поучил россиян жизни

Увёз ли с собой в Европу актёр свою дочь Анну, СМИ не пишут. Новых фотографий в Инстаграм актёр не опубликовал.

"Говорит Москва" рассказывает, что сообщил Панин. Актёр пока не знает точной даты своего возвращения. По его словам, за границей ему предстоит разобраться с личными вопросами.

«Я нахожусь в Риме, в Италии. Вы там живете своей жизнью. Я не в курсе ваших дел в России. Мне въезд не запретили случайно? Я могу вернуться?», – цитирует Панина «Пятый канал».

В праздничные дни в марте, когда россияне отдыхали несколько дней подряд, Алексей написал в Инстаграм из аэропорта. Но тогда они с дочкой остались дома.