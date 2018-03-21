Елена Корикова новыми фото доказала - ее красота никуда не делась
21 марта 2018, 18:59 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса театра и кино Елена Корикова развеяла слухи, компрометирующие одну из самых красивых российских актрис. Корикова выложила в Инстаграм свежие фотографии и доказала - ничего не изменилось, она та же красавица.
При Корикову писали, что она якобы выпивает, не следит за собой, растолстела и подурнела. И по этой причине не появляется на звездных тусовках. Поклонники Елены призывали ее дать ответ.
И вот актриса ответила: "Признаюсь, я долго терпела: вероятно в силу моего воспитания или природного терпения, мне не хотелось конфликта. Кроме Того, мне представлялось ненужным заниматься опровержением подобных газетных уток. Однако любому терпению приходит конец. Я обратилась в суд с иском о защите чести и достоинства для пресечения попыток меня оклеветать. Я приняла решение, что впредь буду защищать свои интересы в суде,а все клеветники будут привлечены к ответственности".
"Правильно!!!! Надо отстаивать свою честь и достоинство!", "Леночка Вы супер! Всё правильно, а то сидят у телевизоров всяких ток -шоу насмотрятся, а потом давай молотить языком своим без разбору. А это одному, другому по носу щелкните, другие может задумаются. Хорошего солнечного настроения Вам!", Молодец, правильное решение! Все завистники и клеветники должны ответить по закону чести и достоинства!!!", - поддержали любимую актрису в соцсети.
"Правильно!!!! Надо отстаивать свою честь и достоинство!", "Леночка Вы супер! Всё правильно, а то сидят у телевизоров всяких ток -шоу насмотрятся, а потом давай молотить языком своим без разбору. А это одному, другому по носу щелкните, другие может задумаются. Хорошего солнечного настроения Вам!", Молодец, правильное решение! Все завистники и клеветники должны ответить по закону чести и достоинства!!!
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