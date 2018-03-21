Музыкант Леонид Агутин сделал откровенное признание о своей зависимости. По словам Агутина, он пил так, что однажды в 35-летнем возрасте понял: или он умрет, или будет жить дальше.

Супруга Агутина - певица Анжелика Варум. Музыкант понимает, что ей пришлось вынести, живя с пьяницей. Агутин выбрал жизнь без алкоголя. Он стал учиться получать удовольствие от жизни, от музыки, - сообщает kp.ru.

Будучи любителем выпить, Леонид Агутин считает, что это ему помогало в жизни. Он не любил тусовки и съемки. А когда выпивал, казалось, все кругом прекрасно. Он никогда не срывал выступления и съемки, не устраивал дебоши.

К счастью, музыкант понял, что жизнь прекрасна и без коньяка. И теперь он жить не может без своей жены. По признанию Агутина, спустя 20 лет брака любит супругу. "Я ею любуюсь, горжусь, боюсь, и мне очень приятно ее трогать", - разоткровенничался Агутин.