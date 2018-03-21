Микки Рурк пригласил молодую российскую актрису на свидание

Знакомятся в интернете и назначают свидания не только простые смертные. Голливудская звезда Микки Рурк подписался на аккаунт российской актрисы в Instagram и теперь в Сети оказывает ей всяческие знаки внимания. 65-летний ловелас отслеживает все публикации Яны Кошкиной и комментирует практически каждую из них.

27-летняя модель и актриса Яна Кошкина сыграла множество эпизодических ролей, однако известность ей принесла роль Снежаны в ситкоме «ЧОП». А все началось с жаркого снимок, которым актриса поздравила мужчин с 23 февраля. Тогда актер и подписался на аккаунт девушки.

«Когда Яне пришло оповещение, что Микки ее фолловит, то не поверила своим глазам, подумав – это фейк, – поведала «СтарХиту» подруга Кошкиной. – Мы очень удивилась, что он сам ведет соцсети. Вот тогда-то мы обе и потеряли дар речи».

Затем Яна заметила, что Микки Рурк отправляет не просто дежурные комментарии, а пытается установить общение. «Яна, вы прекрасны! Почту за честь подружиться», - написал известный актер. Актер уже поинтересовался, не собирается ли русская красавица в Голливуд? Он считает, что ее там ждет блестящее будущее и отличные возможности для карьеры. Заодно появится шанс встретиться за чашечкой кофе.

Яна не считает это предложение всерьез назначенным свиданием, но охотно отвечает мировой знаменитости на комплименты, ведь любой девушке будет приятно иметь такого поклонника.