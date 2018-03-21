Пятидесятилетняя телеведущая Екатерина Стриженова впервые станет бабушкой

Знаменитая российская телеведущая Екатерина Стриженова, которой накануне исполнилось пятьдесят лет, сообщила радостную новость. Оказалось, что уже в ближайшем будущем она впервые станет бабушкой.

Как сообщила Екатерина Ивану Урганту в ходе ток-шоу, ее старшая дочь Анастасия в настоящий момент находится в положении и в этом году подарит своим родителям долгожданного внука или внучку.

Оказалось, что никто не знал о скором пополнении в большой и очень дружной семье Стриженовых до выпуска передачи "Вечерний Ургант". Известно, что супруг Анастасии, которого зовут Петр, считает известную российскую телеведущую "тещей мечты".