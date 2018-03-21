Маленькая дочка Аллы Пугачевой прошлась по подиуму в образе невесты
21 марта 2018, 10:37 [ «Аргументы Недели» ]
Маленькая дочка примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой привела в восторг публику своим дефиле в свадебном платье. Лиза Галкина на подиуме вела себя естественно и кокетничала со зрителями.
Поразительно, но этот опыт стал для малышки первым в жизни. Девочка, однако, не растерялась, взяла в руки букет и гордо прошествовала через весь зал, позируя фотографам, передает портал teleprogramma.pro.
Поклонники Аллы Борисовны были изумлены способностью ребенка держать себя в руках перед таким большим скоплением людей. Многие отметили, что Лиза растет настоящей красавицей. Подписчики певицы также считают, что девочка будет очень похожа на свою звездную маму.
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