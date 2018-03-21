Средняя дочь Валерия Меладзе Софико поделилась архивным снимком, на котором она запечатлена не в лучшем виде. Девушка не стесняется признавать, что раньше ее внешность была далека от совершенства.

Дочка певца продемонстрировала кадр из самолета. Софико можно увидеть спящей в кресле, причем на фото отчетливо видно, что у нее имеется лишний вес, передает портал teleprogramma.pro.

Оказалось, что фотография была сделана 5 января 2014 года во время большого турне по Италии. Девушка заявила, что путешествовала не одна, а со своими "пятью подбородками". Конечно, Софико Меладзе преувеличивает, однако на ее шее действительно заметны лишние складки. Поклонники дочери артиста отметили, что за четыре года она невероятно изменилась и стала настоящей красавицей.