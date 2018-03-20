Что думает Максим Фадеев о Бузовой

Известный продюсер и композитор Максим Фадеев рассказал о своем отношении к звезде «Дома-2» Ольге Бузовой. Он признал, что певица, актриса и телеведущая обладает невероятной трудолюбием.

«Я считаю, что ее успех очевиден. Мне кажется, она все правильно делает – ровно так, как того требует сегодняшняя атмосфера. Если говорить профессиональным языком, то мне это неблизко, но с точки зрения события я уважаю тех людей, которые могут его создать. Поэтому у меня к ней уважение, и все», — сказал Фадеев.

Известный продюсер Макс Фадеев рассказал подписчикам, как борется с лишним весом, что собирается изменить имидж, а также пообещал поделиться своей системой похудания в ближайшем будущем.

Ранее Максим Фадеев признал свою ошибку, когда он отправил группу Serebro для участия в международном конкурсе «Евровидение-2007».