Джигарханян черной завистью завидовал Табакову, рассказала Цымбалюк-Романовская
20 марта 2018, 16:52 [ «Аргументы Недели» ]
Экс-жена Армена Джигарханяна Виталина Цимбалюк-Романовская сравнила своего бывшего супруга с актером Олегом Табаковым. На своей странице в Facebook она написала пост, в котором сообщила, что Армен Борисович не просто соперничал со своим коллегой, а черной завистью завидовал успеху Олегу Табакова.
Оба артиста были одного возраста, оба были востребованы и руководили театрами. Табаков также, как и Джигарханян ушел из семьи ради молодой возлюбленной, которая была на несколько десятков лет моложе избранника. Но вот семейная жизнь у двух мэтров сложилась совершенно по-разному. В то время пока вокруг развода Виталины и Армена Борисовича не утихают скандал за скандалом, Табаков и Марина Зудина до последних дней жизни артиста жили в любви и согласии.
А Виталина в своем посте не преминула уколоть бывшего супруга, она сообщила, что Олег Табаков всегда был намного успешнее. Также пианистка написала, что ее экс-муж обрек себя на кончину в одиночестве и позоре, но этот выбор он сделал сам.
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