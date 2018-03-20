Джигарханян черной завистью завидовал Табакову, рассказала Цымбалюк-Романовская

Экс-жена Армена Джигарханяна Виталина Цимбалюк-Романовская сравнила своего бывшего супруга с актером Олегом Табаковым. На своей странице в Facebook она написала пост, в котором сообщила, что Армен Борисович не просто соперничал со своим коллегой, а черной завистью завидовал успеху Олегу Табакова.

Оба артиста были одного возраста, оба были востребованы и руководили театрами. Табаков также, как и Джигарханян ушел из семьи ради молодой возлюбленной, которая была на несколько десятков лет моложе избранника. Но вот семейная жизнь у двух мэтров сложилась совершенно по-разному. В то время пока вокруг развода Виталины и Армена Борисовича не утихают скандал за скандалом, Табаков и Марина Зудина до последних дней жизни артиста жили в любви и согласии.

А Виталина в своем посте не преминула уколоть бывшего супруга, она сообщила, что Олег Табаков всегда был намного успешнее. Также пианистка написала, что ее экс-муж обрек себя на кончину в одиночестве и позоре, но этот выбор он сделал сам.