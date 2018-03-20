Татьяну Лютаеву преследуют разводы, но она уверена, что жить без любви не стоит

Звезде театра и кино Татьяне Лютаевой катастрофически не везет в личной жизни. Три брака закончились разводами, потому что артистка предъявляет слишком высокие требования к понятию семья и не желает жить без любви даже ради детей.

После роли Анастасии Ягужинской в картине «Гардемарины, вперед!» за актрисой прочно закрепился статус одной из самых красивых женщин российского кинематографа, но это не сделало ее счастливой. На записи программы «Жена. История любви она рассказала зрителям, что семейное счастье каждый раз для нее оборачивалось разводом.

В семье будущей звезды была напряженная обстановка, но оба родителя все терпели ради дочери. Постоянные споры и скандалы она запомнила еше пятилетним ребенком «Они ставили меня перед собой и спрашивали, с кем я останусь. Я же любила обоих. На сегодняшний день точно могу сказать, что нельзя жить друг с другом только из-за ребенка. Когда я приехала в институт и заселилась в общежитие, тут же купила две открытки и отправила одну папе, другую – маме. Написала: «Разводитесь». И они спокойно через месяц развелись», - рассказала о своем детствет актриса.

Со своим первым мужем Олегасом Дитковскисом Татьяна познакомилась во время учебы. Она была студенткой третьего курса, а он старше ее на десять лет , учился на режиссерском факультете. «Он – красивый прибалт, ходил за мной полгода. Мы быстро расписались и были счастливы, но видимо, не совсем подходили друг другу», - пожаловалась Татьяна.

Артистка утверждает, что быстро поняла, что у их отношений нет будущего. Тогда же она и познакомилась со своим вторым мужем. «С Рокасом мы были знакомы, но отношения у нас появились гораздо позднее. Он режиссер, окончил факультет философии», - рассказала Лютаева. Благодаря актрисе дела у Рокаса пошли успешно. Но это длилось недолго.

«Он никогда не верил в мои способности. И Олегас тоже, кстати. В какой-то степени это стало причиной моего ухода и в первом, и во втором случае. Обязательно надо говорить своим любимым, что они талантливые, самые лучшие. Помню, когда вышли «Гардемарины» в Литве, меня никто даже не поздравил», - поделилась звезда.

Третьим мужем актрисы стал оператор Дмитрий Мишин. Он работал вместе с ней над картиной «Завещание генерала». «Он оказался очень теплым, с ярким чувством юмора, остроумный, холостой. Он не был похож на предыдущих мужей – зарабатывал деньги, заботился, перевез нас в свою квартиру. Самое важное, что он сделал для меня – когда мама заболела, он помогал мне очень сильно. Через четыре года мы осознали, что у нас разное восприятие жизни. Я поняла, что это не мой человек. Я ушла от мужа, мы сняли квартиру и зажили втроем. И собака», - рассказала актриса на съемках телепрограммы.

Сейчас самым большим счастьем для бабущки Татьяны Борисовны стал ее внук – Федор. Этот «маленький ураган» наполняет радостью день актрисы Татьяны Лютаевой, пишет «Комсомольская правда»